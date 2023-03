ATP Masters Indian Wells: Harte Aufgaben für Thiem und Zverev im Doppel

Die Auslosung des Doppel-Tableaus für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells hat sowohl für Dominic Thiem wie auch für Alexander Zverev ziemlich fordernde Aufgaben ergeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 07:43 Uhr

© Getty Images In Indian Wells werden Dominic Thiem und Alexander Zverev nicht gemeinsam doppeln

Das Doppel-Tableau in Indian Wells ist traditionell außergewöhnlich gut besetzt, viele Einzelspieler melden sich auch für den Paarlauf an, schließlich droht ja nicht gleich die Weiterreise nach Europa, sondern der einigermaßen überschaubare Trip nach Miami. Aber damit hat es niemand eilig.

Und also kommt es gerade in Indian Wells fast jedes Jahr zu einem Kräftemessen der besten Doppel-Spezialisten mit Paarungen, die sich eher selten zusammenfinden. So auch 2023. Und gerade Dominic Thiem und Alexander Zverev haben es nicht einfach erwischt.

Zverev spielt wie schon zuletzt in Dubai mit Kumpel Marcelo Melo. Die Erstrundenaufgabe könnte von der Papierform her schwieriger nicht sein: es geht gegen die an Position eins gesetzten Wesley Koolhof und Neal Skupski.

Dominic Thiem hat sich Casper Ruud verabredet und muss zum Auftakt gegen Nikola Mektic und Mate Pavic ran. Die beiden Kroaten sind in Indian Wells an Nummer vier gereiht.

Interessant aus anderen Gründen könnte das Treffen von vier Einzelspielern werden: Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov, im November noch gemeinsam Sieger im Davis Cup, spielen da gegen die Youngster Holger Rune und Ben Shelton.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Lucas Miedler, zuletzt Sieger in Acapulco an de Seite von Alexander Erler, spielt mit Cameron Norrie gegen Hugo Nys und Jan Zielinski. Letztere haben in diesem Jahr das Endspiel der Australian Open erreicht.

Und Kevin Krawietz bekommt es mit Aushilfspartner Fabrice Martin mit Andrey Rublev und Karen Khachanov zu tun. Tim Pütz, der reguläre Spielgefährte von Krawietz, macht bekanntlich gerade eine Babypause.

Ach, ja: Jack Sock und John Isner haben sich auch wieder gemeinsam angemeldet. Wozu dies führen kann, hat man im vergangenen Jahr gesehen: zum Turniersieg nämlich. Die erste Aufgabe ist allerdings nicht einfach: Isner und Sock müssen gegen Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer ran, die regierenden French-Open-Champions.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells