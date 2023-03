ATP Masters Indian Wells: Jan-Lennard Struff vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Tommy Paul. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 19:13 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff möchte erstmals gegen Tommy Paul gewinnen

Drei Partien gab es zwischen Tommy Paul und Jan-Lennard Struff bislang - und bei allen drei Gelegenheiten ist Tommy Paul als Sieger vom Court gegangen. Zuletzt war dies bei den Australian Open Anfang dieses Jahres der Fall. Da gewann Paul in Runde eins in drei Sätzen.

Während Struff über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen ist und zum Auftakt gegen Quentin Halys einen Sieg einfahren konnte, kam Paul wie alle gesetzten Spieler mit einem Freilos in Runde zwei.

Struff vs. Paul - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Tommy Paul gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells