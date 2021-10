ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells auf Taylor Fritz. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2021, 12:56 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum fünften Mal auf Taylor Fritz

Es wird das fünfte Duell zwischen Zverev und Fritz werden, der Deutsche führt in der Bilanz mit 3:1-Siegen. Abgesehen von der allerersten Begegnung in Washington 2016 fielen die Matches aber immer rechtschaffen knapp aus. Zuletzt in Wimbledon konnte sich Zverev in vier Sätzen behaupten.

Zverev vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

