Bericht: Jannik Sinner setzt Zusammenarbeit mit Darren Cahill fort

Jannik Sinner wird wohl auch im kommenden Jahr mit dem Australier Darren Cahill zusammenarbeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2025, 10:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzt weiter auf die Dienste von Darren Cahill

Eigentlich wollte sich Darren Cahill nach der laufenden Saison ja aus dem Trainergeschäft verabschieden. Doch daraus wird nun offenbar doch nichts. Wie die italienische Zeitung “Corriere della Sera” berichtete, wird der Australier auch 2026 dem Betreuerteam des aktuellen Weltranglistenersten angehören.

Demnach werde Cahill im nächsten Jahr zwar weniger reisen und Simone Vagnozzi eine noch wichtigere Rolle zukommen, zu einer Trennung von Sinner soll es aber nicht kommen. Bei den Australian Open werde alles so sein wie zuvor, hieß es in dem Bericht. Was wohl auch bedeutet, dass Cahill die Reise nach Melbourne - wie 2025 - antreten wird. Ausgerechnet dort hatte Sinner vor wenigen Monaten das bevorstehende Ende der Zusammenarbeit angekündigt.

Sinner gewann Wette

Wirklich überraschend kommt die Rolle rückwärts nicht. Schon im Juni hatte Cahill durchblicken lassen, mit Sinner weitermachen zu wollen. Durch das gewonnene Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz lag das Schicksal des 59-jährigen Australiers dann endgültig in den Händen des Südtirolers, wie dieser nach seinem ersten Triumph im Mekka des Tennissports verriet.

“Wir hatten eine Wette vor dem Finale. Er hat mir gesagt, wenn ich morgen gewinne, kann ich aussuchen, ob er bleibt oder nicht. Das ist meine Entscheidung“, sagte Sinner, der für Cahill ausschließlich positive Worte fand. ”Ich habe immer eine ehrliche Person gesucht, die mir viel gibt, nicht nur auf dem Tennisplatz, aber auch außerhalb, wie man lebt. Er ist großartig."

Cahill trainiert Sinner seit Juli 2022 und führte ihn bislang zu vier Grand-Slam-Titel sowie an die Spitze der Weltrangliste.