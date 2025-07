ATP Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Matteo Arnaldi im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Matteo Arnaldi treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 13:12 Uhr

Mit viel Luft nach oben, dennoch ohne Satzverlust, ist der topgesetzte Alexander Zverev mit einem Sieg gegen den Australier Adam Walton in das ATP-Masters-Turnier in Toronto gestartet. Aufgrund der Absagen von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic wird der Hamburger trotz der Turnierpause seit seiner frühen Niederlage in Wimbledon als klarer Favorit auf den Turniersieg gehandelt.

Zwar geht der 28-jährige Zverev mit dem Wissen des einzigen Erfolgs im direkten Vergleich in die Drittrunden-Partie gegen Matteo Arnaldi, dennoch musste er dem Italiener in Acapulco in der Erstrunden-Begegnung den ersten Satz überlassen.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Arnaldi gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto