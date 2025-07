Challenger Hagen: Van de Zandschulp und Kym setzen Ausrufezeichen

Der fünfte Turniertag beim 75er-Challenger in Hagen bescherte den Zuschauern einen Zweisatzsieg von Botic van de Zandschulp in der zweiten Runde gegen Daniel Masur. Die Partie von Niels McDonald musste am Abend auf Grund des einsetzenden Regens abgebrochen werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 20:45 Uhr

© Curls en Vogue Botic van de Zandschulp hatte am Donnerstag in Hagen einen erfolgreichen Tag.

Den Tag auf dem Center Court eröffnete Christoph Negritu gegen den Niederländer Guy den Ouden. Es entwickelte sich mit zunehmender Spielzeit eine intensive Auseinandersetzung, die den Ouden nach knapp zweieinhalb Stunden in drei Sätzen für sich entscheiden konnte und zum Duell im Viertelfinale einen Landsmann fordern wird.

Denn Botic van der Zandschulp gewann anschließend in zwei Sätzen gegen Daniel Masur, der am Dienstag einen Auftakterfolg gegen Justin Engel feiern konnte. Im ersten Durchgang konnte Masur die Partie noch ausgeglichen gestalten, führte zwischenzeitlich mit einem Break. Doch mit zunehmender Spielzeit übernahm der topgesetzte Spieler des Turniers die Kontrolle und siegte 6:4, 6:1.

Regen am Abend: McDonald muss am Freitag nachsitzen

Nachdem der Schweizer Jerome Kym gegen den ehemaligen French-Open-Halbfinalisten Marco Cecchinato ebenfalls in zwei Durchgängen 6:1, 6:4 gewann, folgte im Match des Tages der 17-Jährige Niels McDonald gegen Sumit Nagal. Der Juniorensieger der French Open spielte zunächst stark gegen den Inder Nagal auf. Folgerichtig sprang die Satzführung für das DTB-Talent heraus. Nachdem Sumit Nagal im zweiten Satz die Partie ausgleichen konnte, sorgte der einsetzende Regen für einen Spielabbruch.

So wird die Partie am Freitag fortgesetzt. Der Sieger wird einige Stunden später im Viertelfinale erneut in der Bredelle aufschlagen. Auf dem Center Court dürfen sich die Hagener Tennisfans zudem auf Auftritte von Botic van de Zandschulp und Yannick Hanfmann freuen.

Men's Singles - Round of 16



[6] Guy Den Ouden (NED) d Christoph Negritu (GER) 76(5) 67(4) 63

[1] Botic van de Zandschulp (NED) d [WC] Daniel Masur (GER) 64 61

[4] Jerome Kym (SUI) d [Alt] Marco Cecchinato (ITA) 61 64



Men's Doubles - Quarterfinal



Erik Grevelius (SWE)/Stefan Latinovic (SRB) d Siddhant Banthia (IND)/Alexander Donski (BUL) 63 64

[1] Hendrik Jebens (GER)/Albano Olivetti (FRA) d Ivan Sabanov (SRB)/Matej Sabanov (SRB) 76(3) 76(4)

[2] Vasil Kirkov (USA)/Bart Stevens (NED) d Neil Oberleitner (AUT)/Mick Veldheer (NED) 64 64

[WC] Daniel Masur (GER)/Benito Sanchez Martinez (GER) d Dmitry Popko (KAZ)/Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) 64 62