Jannik Sinner: Letztes Jahr mit Erfolgscoach Darren Cahill

Jannik Sinner hat im Rahmen der Australian Open verkündet, dass 2025 das letzte gemeinsame Jahr an der Seite von Trainerlegende Darren Cahill sein wird.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 13:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jannik Sinner, Darren Cahill

“Er hat gesagt, dass 2025 sein letztes Jahr sein wird”, sagte Sinner gegenüber Eurosport. Cahill habe ihm diese Kunde im Rahmen der letztjährigen ATP Finals überbracht. Er wolle nach Sinner keine anderen Spieler mehr trainieren.

Cahill hatte im Anschluss an seine eigene aktive Tenniskarriere mit Lleyton Hewitt, Andre Agassi und Simona Halep zusammengearbeitet. In Sinners Team ist er seit 2022, größte Erfolge sind natürlich die Siege bei den Australian Open und US Open in 2024.

Sinner und Cahill: 2025 noch zusammen

“Ein Jahr ist noch eine lange Zeit”, sagte Sinner im Anschluss an seinen Drittrundeneinzug bei den Australian Open. Er wolle noch nicht zu viel über Cahills Ende als Coach sprechen. “Ich fühle mich sehr, sehr glücklich und dankbar, sein letzter Spieler auf der Tour zu sein. Er ist ein fantastischer Coach, ein fantastischer Mensch, das sehe nicht nur ich so, sondern auch die anderen Spieler, mit denen er gearbeitet hat.”

Cahill habe “eine wunderbare Familie, viele Dinge, die nach seinem Tennisjob auf ihn warten”.

Cahill: Als Profi mit einem Sieg über Boris Becker

Cahill hatte es als aktiver Profi bis auf Platz 22 im Ranking gebracht. Einen großen Erfolg feierte er mit einem Sieg über Boris Becker bei den US Open 1988.

“Er hat mir so viele Dinge vermittelt”, sagte Sinner.

Cahill hatte mit all seinen Akteuren große Erfolge vorzuweisen. Lleyton Hewitt hatte er als jungen Spieler unter seinen Fittichen, Agassi in der Endphase seiner Karriere, Halep führte er zu deren langersehnten Major-Erfolg.

Cahill arbeitet zudem als Experte für ESPN und gilt in Kollegenkreisen als exzellenter Fachmann. Und als einer, der überall ein Nickerchen halten kann.