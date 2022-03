ATP Masters Indian Wells im Re-Live: Daniil Medvedev unterliegt Gael Monfils

Daniil Medvedev hat sich in Runde drei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells Gael Monfils geschlagen geben müssen. Hier geht es zum Spielbericht zur Partie!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 22:42 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat gegen Gael Monfisl eine ausgeglichene Bilanz

Bislang haben Medvedev und Monfils zweimal gegeneinander gespielt: 2019 in Sofia gewann Medvedv glatt in zwei Sätzen, im selben Jahr in Rotterdam setzte sich Monfils in drei Akten durch. Bei ihren Auftaktpartien hatten beide Spieler keine Probleme: Daniil Medvedev gab gegen Tomas Machac ebenso keinen Satz ab wie Monfils gegen Filip Krajinovic.

Medvedev vs. Monfils - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Gael Monfils gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells