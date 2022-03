ATP Masters Indian Wells live: Rafael Nadal vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Taylor Fritz bestreiten das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells. Das Match gibt es ab 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 13:28 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Rafael Nadal treffen zum zweiten Mal aufeinander

20 Matches hat Rafael Nadal in dieser Saison bestritten. Und allesamt gewonnen. Dabei hat der Spanier schon drei Titel gesammelt, heute könnte im Treffen mit Taylor Fritz Nummer vier dazu kommen. Auf dem Weg in das Endspiel hatte Nadal allerdings hart zu kämpfen, schon zu Beginn gegen Sebastian Korda, dann im Viertelfinale gegen Nick Kyrgios und in der Vorschlussrunde gegen Carlos Alcaraz.

Fritz wiederum könnte der erste US-amerikanische Champion in Indian Wells seit Andre Agassi 2001 werden. Im Halbfinale besiegte Fritz am Samstag Andrey Rublev.

Nadal gegen Fritz - hier gibt es einen Livestream

Die einzige Begegnung der beiden datiert aus dem Jahr 2020. Da gewann Nadal beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco sicher in zwei Sätzen.

Das Match zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz in Indian Wells gibt es ab 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

