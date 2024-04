ATP Masters Madrid: Alexander Zverev - Zum Einstieg gleich einmal ein richtiger Test

Alexander Zverev steigt heute in das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ein. Gegner Borna Coric hat ihm schon ein paar Mal Probleme bereitet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 22:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Borna Coric 2022 in Miami

Aus deutscher Sicht wäre es natürlich viel charmanter gewesen, hätte Qualifikant Benjamin Hassan die Überraschung gegen Borna Coric geschafft und ein Treffen mit Alexander Zverev fixiert. Und Hassan war ja richtig knapp dran, ehe sich Coric dann eben doch in drei Sätzen behaupten konnte.

Alexander Zverev muss es eh nehmen, wie es gekommen ist. Borna Coric zählt indes zu jenen Gegnern, gegen die sich der zweimalige Madrid-Champion traditionell ein wenig schwer tut. Sechs Matches gab es bislang, die Bilanz ist ausgeglichen. Auf Sand sind sich die beiden noch nie begegnet, Coric bringt allerdings auch gute Madrid-Vibes in das Treffen mit der deutschen Nummer eins: Im vergangenen Jahr stand er hier im Halbfinale, verlor gegen den späteren Champion Carlos Alcaraz.

Zverev ein wenig unter dem Radar

Alexander Zverev hat die Feuchtigkeit von München hinter sich gelassen, gemessen an der Kleidung, mit der die Fans abends in Madrid einlaufen, könnte es aber auch am Freitag frisch werden. Egal, das ist Zverev ja gewohnt.

Und Borna Coric geht ja nicht mit Selbstvertrauen vollgepumpt ins Match. Das beste Resultat des Jahres war für den 27-Jährigen das Erreichen des Endspiels von Montpellier. Dort setzte es eine Niederlage gegen Alexander Bublik. Aktuell liegt Coric noch auf Position 34 der ATP-Charts, bei einer Pleite gegen Zverev würde es ein deutliches Abrutschen nach hinten geben.

Zverev selbst spielt eine gute Saison, liegt im Race to Turin auf einem stabilen vierten Platz. Der letzte Turniersieg ist allerdings auch schon ein paar Monate her: Im vergangenen Herbst in Chengdu war’s, als Zverev den Siegerpokal hochstemmen konnte. Viel Aufmerksamkeit bekommt Zverev in der Caja Magica im Moment ja noch nicht. Was ihn mit all jenen Spielern verbindet, die nicht Carlos Alcaraz oder vor allem Rafael Nadal heißen. Und sollte er den Test Coric bestehen, könnte Zverev durchaus ein paar Tage unter dem Radar Richtung drittes Championat in Madrid fliegen.

