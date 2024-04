ATP-Masters Madrid: Benjamin Hassan unterliegt Coric nach großem Kampf

Trotz starker kämpferischer und spielerischer Leistung unterlag Benjamin Hassan aus Neuwied in der ersten Hauptfeld-Runde beim Masters-Turnier in Madrid dem ehemaligen Weltranglisten-12. Borna Coric aus Kroatien knapp in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 20:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Benjamin Hassan leistete in Madrid Borna Coric große Gegenwehr.

Nachdem sich der Neuwieder Benamin Hassan mit Siegen über den US-Amerikaner Emilio Nava und dem ehemaligen Junioren-Wimbledonsieger Shintaro Mochizuki aus Japan ins Hauptfeld des Masters-Turniers in Madrid spielen konnte, traf er in der ersten Runde des Hauptfelds auf den Kroaten Borna Coric.

Von Beginn an zeigte sich der 29-jährige Hassan gegen den aktuellen Weltranglisten-34. spielerisch auf Augenhöhe. Ohne Aufschlagverluste ging es im ersten Satz in den Tiebreak, den der gebürtige Merziger mit 7:5 für sich entscheiden konnte.

Auch der zweite Satz blieb komplett ausgeglichen. Im zwölften Spiel erspielte sich der 27-jährige Coric Satzbälle, wovon er den zweiten zum einzigen Break in Durchgang 2 verwerten konnte. Im dritten Akt schaffte der Kroate im sechsten Game das vorentscheidende Break und konnte im Folgespiel eine Break-Chance seines Gegners vereiteln. Nach 2:35 Stunden fixierte der Masters-Champion von Cincinnati 2022 per Smash den 6:7 (5), 7:5, 6:3-Erfolg.

Während Coric in der nächsten Runde den an Nr. 4 gesetzten Alexander Zverev fordern wird, verpasste Hassan, der im Davis-Cup für die libanesische Heimat seiner Eltern antritt, auch seine dritte Möglichkeit um einen Sieg in einem Hauptfeld eines ATP-Turniers zu feiern.

