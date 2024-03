ATP-Masters Indian Wells: Hassan besiegt Cazaux in der Quali

Bei seiner ersten Teilnahme bei einem ATP-Masters-Event bezwang Benjamin Hassan in Indian Wells den formstarken Franzosen Arthur Cazaux in zwei Sätzen und benötigt noch einen Sieg zum Einzug ins Hauptfeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 07:45 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Benjamin Hassan siegte zum Auftakt der Qualifikation in Indian Wells in zwei Sätzen.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour traf der Neuwieder Benjamin Hassan auf den an Position 5 geführten Franzosen Arthur Cazaux, der in dieser Saison bereits groß aufspielte. So konnte der 21-jährige Cazaux nach seinem Triumph beim Challenger-100-Turnier in Neukaledonien bei den Australian Open mit Siegen u.a. gegen Holger Rune und Tallon Griekspoor ins Achtelfinale einziehen.

Nach ausgeglichenem Beginn erspielte sich Hassan beim Stand von 4:4 die erste Break-Möglichkeit der Begegnung und nutzte diese konsequent. Anschließend servierte der 29-jährige den ersten Satz aus.

Im zweiten Akt verwertete Hassan, der mit dem Libanon das Geburtsland seiner Eltern im Davis Cup repräsentiert, im dritten Game seine zweite Break-Chance und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr ab. Mit einem souveränen Aufschlagspiel fixierte der Weltranglisten-156. den 6:4, 6:4-Erfolg nach 82 Minuten.

In der Finalrunde der Qualifikation trifft Hassan auf den ehemaligen Junioren-Wimbledonsieger Shintaro Mochizuki aus Japan, der gegen den ehemaligen Top-10-Spieler Diego Schwartzman aus Argentinien mit 6:4, 6:3 die Oberhand behalten konnte.

