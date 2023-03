ATP Masters Indian Wells: Monfils bei Comeback chancenlos, auch Isner raus

Gael Monfils hat bei seinem ersten Match nach mehr als einem halben Jahr Pause in Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells keine Chance gehabt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 09:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Auf Gael Monfils wartet noch viel Arbeit

Nichts wird es also in Indian Wells 2023 mit dem Schlager zwischen Stefanos Tsitsipas und Gael Monfils. Denn der Franzose muss sich erst wieder so richtig eingrooven, hatte bei seinem ersten Auftritt seit Montreal im vergangenen Sommer beim 3:6 und 1:6 gegen Jordan Thompson keine Chance.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Indian Wells live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Auch ein anderer Veteran musste schon am ersten Tag Abschied aus dem Einzel-Tableau nehmen: John Isner verlor das inner-amerikanische Duell mit Brandon Nakashima mit 6:7 (9) und 3:6. Nakashima darf nun gegen Daniil Medvedev ran, Isner ist im Doppel mit Jack Sock nicht zu unterschätzen. Schließlich haben die beiden im vergangenen Jahr in Indian Wells den Titel geholt.

Gegner von Zverev steht fest

Aus deutscher Sicht gab es am Mittwoch gemischte Gefühle: Während Oscar Otte gegen Laslo Djere gewann, musste sich Maximilian Marterer Alejandro Tabilo geschlagen geben. Der erste Gegner von AlexanderZverev steht übrigens nun auch fest: Es wird der Argentinier Pedro Cachin werden.

Apropos: Auch Diego Schwartzman durfte mal wieder einen Sieg feiern. Und zwar gegen seinen Landsmann Federico Coria. Und mit Jiri Lehecka und Yibing Wu schafften es auch zwei interessante Youngster in Runde zwei.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells