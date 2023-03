ATP Masters Indian Wells: Murray verliert „Battle of the Brits“, Sinner weiter

Während Andy Murray in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells ausgeschieden ist, gab sich Jannik Sinner keine Blöße.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 06:28 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat in Indian Wells das Achtelfinale verpasst

Er habe Andy Murray, Cameron Norrie und Daniel Evans viel zu verdanken, hatte Jack Draper im Vorfeld seines Treffens mit Muray in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erklärt. Der schottische Altmeister wiederum prophezeite Draper eine lange Schaffensphase in der absoluten Weltspitze - so dieser denn gesund bleibe. Nach dem Austausch der Freundlichkeiten war es schließlich der Youngster, der sich mit einem 7:6 (6) und 6:2 seinen Achtelfinal-Platz in Indian Wells sicherte.

Dort trifft Jack Draper auf Carlos Alcaraz, der am Montag das letzte Männer-Match des Tages im Tennis Paradise gegen Tallon Griekspoor bestritt. Und nach Problemen im ersten Durchgang doch noch einigermaßen sicher mit 7:6 (5) und 6:3 gewann. Übrigens vor den Augen der NBA-Legenden Dirk Nowitzki und Steve Nash, die sich auf den Weg nach Indian Wells gemacht hatten.

Sinner nun gegen Wawrinka

Ebenfalls weiter ist Jannik Sinner. Der Südtiroler gewann gegen Adrian Mannarino mit 7:6 (7) und 6:4 und spielt nun gegen Stan Wawrinka. Der dreimalige Major-Champion hatte sich früher am Spieltag mit Holger Rune einen fantastischen Kampf geliefert, am Ende mit 6:2, 6:7 (5) und 7:5 gewonnen.

Titelverteidiger Taylor Fritz hatte indes keine Probleme, bezwang Sebastian Baez mit 6:1 und 6:2. Fritz spielt im Achtelfinale gegen Marton Fucsovics, der Alex Molcan glatt mit 6:4 und 6:2 schlug.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells