ATP-Masters Indian Wells: Nadal bekommt Re-Match gegen Raonic

Die Auslosung beim ATP-Masters-Event in Indian Wells brachte für den 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal die Chance zur Revanche gegen Milos Raonic hervor, bevor es gegen Holger Rune gehen könnte. Auf den dreifachen Major-Sieger Andy Murray würde nach erfolgreichem Auftakt gegen einen Qualifikanten Andrey Rublev warten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 09:04 Uhr

© Getty Images Im Jahr 2015 siegte Milos Raonic in Indian Wells in einem spektakulären Match gegen Rafael Nadal.

Eigentlich sollte Rafael Nadal beruhigt in das Match gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada gehen, schließlich konnte der Mallorquiner acht der bisher zehn gespielten Begegnungen für sich entscheiden. Dennoch dürfte sich der 37-jährige nur allzu gut an die Partie im Jahr 2015 zurückerinnern, als der heute 33-jährige Raonic in einer spektakulären Auseinandersetzung nach knapp drei Stunden mit 4:6, 7:6 (19), 7:5 gegen den Linkshänder triumphieren konnte. In der zweiten Runde wartet auf den Sieger dieser Partie der an Nr. 7 gesetzte Holger Rune, der wie alle 32 gesetzten Spieler mit einem Freilos ins Turnier starten wird.

Eine ebenfalls reizvolle Begegnung in der Runde der letzten 64 wäre die Begegnung zwischen dem an Position 5 geführten Andrey Rublev und dem Schotten Andy Murray, der es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun bekommt.

Nach einer machbaren Aufgabe klingt es für den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien in seinem ersten Turnierauftritt nach den Australian Open, der nach einem Freilos entweder dem Australier Aleksandar Vukic oder einem Qualifikanten gegenüberstehen wird. Der an Position 2 gelistete Spanier Carlos Alcaraz wartet auf den Sieger der Partie zwischen Matteo Arnaldi aus Italien und dem französischen Teenager Luca van Assche.

An den folgenden Positionen sind die beiden Finalisten der Australian Open geführt. Während sich der an Nr. 3 gesetzte Champion Jannik Sinner aus Italien mit dem Gewinner der Partie zwischen Thanasi Kokkinakis aus Australien und dem US-Amerikaner Marcos Giron auseinanderzusetzen hat, sieht sich der auf Rang 4 gelistete Daniil Medvedev entweder dem Italiener Flavio Cobolli oder Roberto Carballes Baena aus Spanien gegenüber.

Fünf DTB-Spieler direkt im Hauptfeld, ÖTV-Ass Ofner gegen Coric

Eine schwere Aufgabe wartet auf den an Nr. 6 gesetzten Alexander Zverev in der zweiten Runde nach einem Freilos. Dort bekommt es der Hamburger entweder mit dem aktuell formstarken Briten Jack Draper oder mit Christopher O’Connell aus Australien zu tun, gegen den er im letzten Jahr bei den BMW Open zum Auftakt unterlegen war. Der Warsteiner Jan-Lennard Struff wartet als Nr. 25 des Turniers auf den Sieger der Begegnung des Kroaten Borna Coric gegen die österreichische Nr. 1 Sebastian Ofner aus Bruck an der Mur.

Die weiteren deutschen Davis-Cup-Spieler müssen gleich in der ersten Runde ran. So trifft der Karlsruher Yannick Hanfmann auf den Argentinier Pedro Cachin, Dominik Koepfer aus Furtwangen auf den Neo-Kasachen Alexander Shevchenko und der Kempener Daniel Altmaier auf einen Qualifikanten.

Erwartete Viertelfinali laut Setzliste:

1 Novak Djokovic (SRB) – 8 Hubert Hurkacz (POL)

4 Daniil Medvedev – 7 Holger Rune (DEN)

3 Jannik Sinner (ITA) – 5 Andrey Rublev

2 Carlos Alcaraz (ESP) – 6 Alexander Zverev (GER)

