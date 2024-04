ATP Masters Madrid: Ruud siegt deutlich, Dimitrov scheitert an Mensik

Beim ATP Masters in Madrid scheiterte Grigor Dimitrov an Jakub Mensik. Für Casper Ruud war Miomir Kecmanovic hingegen nur zu Beginn der Partie eine größere Hürde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 23:05 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hatte nur zum Start Schwierigkeiten mit Miomir Kecmanovic.

Casper Ruud startete mit einem Break in das Turnier und benötigte einige Minuten, um mit dem offensiven Ansatz von Miomir Kecmanovic klarzukommen. Mit zunehmender Spielzeit dominierte der Weltranglistensechste die Ballwechsel und sicherte sich den ersten Satz 6:4. Trotz eines abgegebenen Aufschlagspiels ging der zweite Satz dann mit 6:1 deutlicher an Ruud, der in der nächsten Runde auf Cameron Norrie treffen wird.

Grigor Dimitrov scheiterte überraschend an Jakub Mensik. Der junge Tscheche setzte sich in 2:36 Stunden Spielzeit durch und feierte den zweiten Sieg gegen einen Top10-Spieler. Im ersten Satz präsentierte sich der 18-Jährige überlegen und ging mit einer Satzführung im Rücken in den zweiten Durchgang, den Dimitrov mit viel Aufwand im Tiebreak für sich entscheiden konnte. Das entscheidende Break in Satz zwei zum 5:3 ebnete dann den Weg zum überraschenden Sieg Mensiks bei seinem ersten Sandplatzevent auf ATP-Tour-Level.

Auger-Aliassime und Shelton ohne Probleme

Gegner in Runde drei ist Felix Auger-Aliassime, der einen Zweisatzerfolg gegen Adrian Mannarino verbuchen konnte. Ebenfalls in zwei Sätzen, und das mit 6:2, 6:0 ziemlich deutlich, siegte Ben Selton gegen Tomas Machac. Sheltons nächster Gegner ist Alexander Bublik, der drei Sätze gegen Roberto Carballes Baena benötigte.

Karen Khachanov siegte in umkämpften Sätzen gegen Roberto Bautista Agut 3:6, 6:3, 7:5 und trifft in der dritten Runde auf Flavio Cobolli, der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen Nicolas Jarry durchsetzen konnte.

