Alexander Zverev: Hamburg wird die Paris-Aussichten nicht ändern

Fährt Alexander Zverev als einer der Favoriten zu den French Open 2025? Aber ja. Egal wie der kurz anberaumte Start in Hamburg ausgeht. Aber die Anzahl der potenziellen Stolpersteine hat sich erhöht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 16:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Fährt Alexander Zverev als einer der Favoriten nach Roland-Garros? Aber ja!

Vor ein paar Wochen ist Alexander Zverev also nach München gekommen, mit gemäß seinen Standards enttäuschenden Ergebnissen im Gepäck. Der Südamerika-Trip war sportlich nicht so gelaufen wie geplant, danach gab es weder in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo auch keine großen Erfolgserlebnisse. Zverev selbst hat diese Serie nicht allzu tragisch genommen, die Beobachter der deutschen Nummer eins umso mehr. Es herrschte Krisenstimmung.

Dann holte Zverev seinen insgesamt dritten Titel bei den BMW Open, mit Ausnahme der Viertelfinal-Partie gegen Tallon Griekspoor auch noch sehr souverän. Krise? Von wegen! Euphorie! Nicht bei Zverev wohlgemerkt - sondern bei Fans und Teilen der Medien.

Petkovic sieht Zverev vor Sinner

Und jetzt, da Alexander Zverev in Madrid an Francisco Cerundolo und in Rom an Lorenzo Musetti gescheitert ist? Sind alle so schlau als wie zuvor. Daran wird auch der kurzfristig anberaumte Start in Hamburg nichts ändern. Denn in der Woche vor einem Major spielen auch andere Komponenten mit rein. Anzunehmen ist allerdings eines: In Hamburg wird sich Alexander Zverev nicht mit einem eher unambitionierten Auftritt im Halbfinale begnügen wie etwa Novak Djokovic im vergangenen Jahr in Genf. Sondern den einheimischen Fans einen Turniersieg bieten wollen.

Insgesamt gilt aber wohl: Diejenigen, für die ein Grand-Slam-Titel von Zverev nur eine Frage der Zeit ist, bemessen den letzten Resultaten keine große Bedeutung zu, legen den Schwerpunkt auf die spielerische Entwicklung, die nach oben zeigt. Und die ewigen Zweifler (Woran eigentlich? Die Karriere von Alexander Zverev ist mit großen Titeln gespickt) haben es sowieso schon immer gewusst.

Interessant ist indes, was wirkliche Kenner der Szene sagen. Sky-Expertin Andrea Petkovic hat Zverev nach dessen Erfolg gegen Arthur Fils in Rom gleich hinter (einem gesunden) Carlos Alcaraz als zweitbeste Option für Roland-Garros eingestuft. Noch vor Jannik Sinner. Die Einschätzung von Petkovic kam allerdings vor der Next-Level-Shit-Performance des Weltranglisten-Ersten gegen Casper Ruud.

Cerundolo, Musetti, aber auch Djokovic und Ruud gefährlich

Einerseits kann man sagen: Wer bei zwei der vier letzten Grand-Slam-Turniere im Endspiel gestanden hat, noch dazu auch in Roland-Garros vor einem Jahr, der hat natürlich auch bei den French Open 2025 eine ganz ausgezeichnete Chance auf den Titel. Problematisch könnten aber zwei Dinge sein: zum einen der Rückfall von Alexander Zverev in den ATP-Charts auf Position drei. Geht es nach Papierform, dann muss Zverev also sowohl Carlos Alcaraz und Jannik Sinner schlagen. In welcher Reihenfolge, weiß man nach der Auslosung.

Und dann hat sich die Liste derjenigen Spieler, gegen die Zverev nicht unbedingt drankommen mag (und die ohne Angst auf den Court gegen den gebürtigen Hamburger gehen), eher länger geworden ist: Francisco Cerundolo und Lore Musetti haben jeweils die letzten drei Matches gegen Zverev gewonnen. Tallon Griekspoor und Arthur Fils das jüngste zwar verloren, aber nicht den Glauben an einen Sieg gegen Zverev. Was im Zweifel auch für Novak Djokovic gilt. Und für Casper Ruud, der Zverev im vergangenen Jahr ziemlich gut im griff gehabt hatte, bevor der Magen des Norwegers zu rebellieren begonnen hat.

Mit anderen Worten: Alles ist möglich. Aber das hätte man auch schon vor ein paar Wochen ahnen können.