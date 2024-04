ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Ugo Humbert. Das Match gibt es ab ca. 11:00 Uhr live im TV und Livesream bei Sky und in unserem Live-Tracker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 12:58 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff bekommt es in der dritten Runde in Madrid mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun

Jan-Lennard Struff befindet sich gerade in einer ausgezeichneten Form: Der amtierende Champion des ATP-Turniers in München hatte auch zum Auftakt des Masters-1000-Events in Madrid gegen den Spanier Jaime Munar keine wirklichen Probleme.

Die Drittrunden-Aufgabe gegen Ugo Humbert ist allerdings - so ehrlich muss man sein - ein anderes Kaliber. Der Franzose, in der spanischen Hauptstadt auf 13 gesetzt, hat in der aktuellen Saison sowohl in Marseille als auch in Doha den Titel holen können. Im Head-to-head führt der Warsteiner mit 1:0. Das bislang einzige Duell fand in der Halle auf Hartplatz statt - Struff setzte sich 2022 klar mit 6:3, 6:1 durch.

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Ugo Humbert gibt es ab 11;00 Uhr live im TV und Livesream bei Sky und in unserem Livetracker.

