French Open: Andy Murray gibt Zusage für die Doppelkonkurrenz

Der Brite Andy Murray möchte sich bei den French Open in Paris in der Doppelkonkurrenz von seinen Fans verabschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 20:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray wird bei den French Open in der Doppelkonkurrenz starten

Es wird ihn also doch geben, den letzten Auftritt von Andy Murray bei den French Open. Auch wenn sich der Brite mit Saisonende in seine wohlverdiente Tennispension zurückziehen wird, möchte er offenkundig noch bei allen wichtigen Turnieren seine finale Duftmarke setzen.

Wie bereits zu Beginn der Woche bekannt wurde, wird der beliebte Schotte eine Wildcard in Genf annehmen, um sich nach seiner Knöchelverletzung, die er sich in Miami zugezogen hatte, auf den europäischen Sandplatz einzupendeln. Viele Fans werteten diesen Umstand als Zusage für das Grand-Slam-Turnier in Paris, was sich nun auch zumindest teilweise bewahrheitet.

Abschied für die treuen Pariser Fans

Aber eben nur teilweise, denn Murray gab seine Zusage "nur" für die Doppelkonkurrenz, die er gemeinsam mit Dan Evans bestreiten möchte. Was auch absolut verständlich ist, will sich der zweifache Wimbledon-Champion vor der für ihn wichtigen Rasensaison nicht in der über drei Gewinnsätze ausgespielten Einzelkonkurrenz aufreiben lassen.

Zudem dürften auch Sorgen vor einer erneuten Verletzung bestehen, die Komplikationen am Knöchel sind noch nicht so lange ausgeheilt. Jedenfalls eine erfreuliche Nachricht für die Pariser Fans, die sich nun in persona vom kampfgestählten 37-Jährigen verabschieden werden können.