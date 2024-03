ATP Masters Indian Wells: Novak Djokovic will enttäuschenden Saisonstart hinter sich lassen

Nach einem vergleichsweise enttäuschenden Saisonstart kehrt Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells auf die Tour zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 15:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic kehrt in Indian Wells zurück

99 Prozent der Spieler würden einen Halbfinaleinzug bei den Australian Open wohl als Erfolg verbuchen. Für Novak Djokovic kam das Aus in der Vorschlussrunde jedoch einer großen Enttäuschung gleich. Nichts wurde es mit Grand-Slam-Titel Nummer 25, stattdessen durfte in Melbourne erstmals Jannik Sinner über einen Major-Turniersieg jubeln.

"Ich glaube, dass ich in Australien nicht mein bestes Tennis gespielt habe, während Jannik das tat. Er war an diesem Tag einfach der viel bessere Spieler als ich", spielte Djokovic auf seine letztlich klare Halbfinalniederlage gegen den Südtiroler an. "Und danach hat er im Finale ein unglaubliches Comeback hingelegt und seinen ersten Titel gewonnen. Es war also absolut verdient."

Djokovic mit suboptimaler Saisonvorbereitung

Djokovic führte seinen vergleichsweise schwachen Saisonstart auch auf die Nachwehen der abgelaufenen Spielzeit zurück. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich die Zeit hatte, mich auszuruhen und einen richtigen Vorbereitungsblock zu absolvieren, wie ich es normalerweise tun würde", meinte der Weltranglistenerste. "Aber es ist, wie es ist."

Nach einer längeren Pause kehrt Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells zurück. Der 36-Jährige wird erstmals seit 2019 wieder in der kalifornischen Wüste aufschlagen. "Es fühlt sich großartig an. Es gibt einen Grund, warum man vom 'Tennisparadies' spricht."

Djokovic konnte das Turnier in Indian Wells bereits fünfmal gewinnen, ist in diesem Jahr aber nicht der Topfavorit schlechthin. Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Sinner dürfen sich mit dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger zumindest auf Augenhöhe wähnen. In seinem ersten Match trifft Djokovic am Samstag (Ortszeit) auf Aleksandar Vukic.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells