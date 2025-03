ATP-Masters Indian Wells: Struff startet gegen Monfils, Zverev mit Freilos

Die Auslosung für das ATP-Masters-Turnier in Indian Wells hält für die beiden deutschen Hauptfeld-Teilnehmer unangenehme Aufgaben bereit. Während Jan-Lennard Struff gegen den Franzosen Gael Monfils startet, wartet Alexander Zverev auf den Sieger der Partie zwischen dem Niederländer Tallon Griekspoor und Miomir Kecmanovic aus Serbien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.03.2025, 09:06 Uhr

© Getty Images Die deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (l.) und Alexander Zverev (r.) sind in Indian Wells von Beginn an voll gefordert.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff hat für das ATP-1000er-Turnier in Indian Wells wahrlich kein Wunschlos erhalten. Im Duell der Routiniers trifft der 34-jährige auf den vier Jahre älteren Gael Monfils aus Frankreich, gegen den er bislang alle drei Aufeinandertreffen auf der Tour verloren hat. Im Erfolgsfall würde es der deutsche Davis-Cup-Spieler mit den an Nr. 24 gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda zu tun bekommen.

Zverev droht im Viertelfinale Tsitsipas oder Rune

Wie alle gesetzten Spieler startet der topgesetzte Alexander Zverev in der kalifornischen Wüste erst einmal mit einem Freilos, doch schon sein Auftakt-Match dürfte es in sich haben. Dort sieht sich der 27-jährige dem Sieger der Partie zwischen dem Niederländer Tallon Griekspoor und Miomir Kecmanovic aus Serbien gegenüber. Der 28-jährige Griekspoor spielte letzte Woche in Dubai groß auf und erreichte unter anderem mit einem Comeback-Erfolg gegen Daniil Medvedev das Halbfinale. Zudem hatte der deutsche Olympiasieger in der letzten Saison viel Mühe mit dem Weltranglisten-43, als er sowohl in Roland Garros als auch beim Masters-Event in Shanghai nur knapp im Tiebreak des Entscheidungssatzes triumphieren konnte. Gegen den 25-jährige Kecmanovic musste der Hamburger 2019 sogar die erste Partie abgeben, konnte den direkten Vergleich aber anschließend mit zwei Erfolgen zu seinen Gunsten drehen. In der dritten Runde läuft Zverev auf den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard, im Achtelfinale entweder auf den Acapulco-Champion Tomas Machac aus Tschechien oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Im Viertelfinale könnte es zum Duell gegen den Dubai-Sieger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder den Dänen Holger Rune kommen.

Alcaraz auf Viertelfinalkurs gegen Djokovic

Ein Viertelfinale der spannenden Art könnte es zwischen dem an Position 2 geführten Spanier Carlos Alcaraz und Novak Djokovic als Nr. 6 des Turniers geben, vorausgesetzt dass der Serbe nach seiner frühen Niederlage in Dubai gegen den Italiener Matteo Berrettini und trotz seines hinkenden Gangs in Social-Media-Clips wieder auf der Höhe seines Schaffens ist und in einem Achtelfinale die eventuelle Hürde Alex de Minaur aus Australien meistern kann. Der 21-jährige Alcaraz könnte nach einem Freilos auf den Dubai-Halbfinalisten Quentin Halys aus Frankreich treffen, um eine Runde später eventuell vom Dallas-Champion Denis Shapovalov aus Kanada gefordert zu werden. Für den 37-jährigen Djokovic könnte nach einem Freilos ein spektakulärer Clash gegen seinen australischen Bro Nick Kyrgios auf dem Programm stehen, der es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun bekommt.

Weitere deutsche Starter werden in Indian Wells nicht im Hauptfeld vertreten sein, nachdem der Kempener Daniel Altmaier sein erstes Qualifikationsmatch gegen den Chilenen Cristian Garin in zwei Sätzen verloren hat. Aus Österreich und der Schweiz ist in Kaliforniern kein Spieler im Einzel am Start.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells