ATP Auckland: Monfils bezwingt Struff und steht im Viertelfinale

Gael Monfils hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland gegen Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen gewonnen. Der Franzose steht damit schon im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 06:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gael Monfils hat erneut gegen Jan-Lennard Struff gewonnen

Gael Monfils hat den Schwung aus seinem Comeback-Sieg gegen Pedro Martinez in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Auckland auch gegen Jan-Lennard Struff mitgenommen. Gegen Martinez hatte Monfils schon mit 1:6 und 2:5 zurückgelegen - und dennoch noch gewonnen. So viel Drama gab es gegen die deutsche Nummer zwei nicht. der 38-jährige Franzose gewann mit 6:1 und 7:6 (5) und stellte im Head-to-Head gegen Struff auf 3:0. Im Viertelfinale bekommt es Gael Monfils nun mit Facundo Diaz Acosta zu tun, der gegen seinen argentinischen Landsmann Sebastian Baez in zwei Sätzen gewann.

Baez war in Ackland an Position drei gesetzt. Und auch die Nummer zwei musste sich schon verabschieden. Denn Alejandro Tabilo verlor gegen den jungen US-Amerikaner Nishesh Basavareddy mit 4:6, 7:5 und 4:6. Basavareddy spielt im Viertelfinale nun gegen Alex Michelsen, der gegen Lorenzo Sonego mit 7:6 (2) und 6:3 gewann.

Als Favorit geht in Auckland Ben Shelton ins Rennen. Der bekommt es heute allerdings gleich einmal mit dem starken Tschechen Jakub Mensik zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland