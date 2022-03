ATP Masters Indian Wells: Taylor Fritz auf den Spuren von Andy Roddick

Mit Taylor Fritz steht immerhin ein US-Amerikaner im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells. Der letzte Heimsieg liegt lange zurück.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 07:40 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht auch 2022 im Halbfinale von Indian Wells

Im Herbst vergangenen Jahres hat Taylor Fritz ein nettes Gastgeschenk von Alexander Zverev bekommen, der dem US-Amerikaner im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells einen roten Teppich ins Halbfinale ausgelegt hatte. Sagen die einen. Andere weisen darauf hin, dass Fritz bei der einmaligen Herbstausgabe des „fünften Majors“ die Chancen, die ihm Zverev anbot, eben einfach konsequent genutzt hatte. Umso enttäuschender, dass dann in der Vorschlussrunde gegen Nikoloz Basilashvili das Aus kam.

Mit dem Drei-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic hat Fritz nun auch in diesem Jahr den Einzug unter die letzten vier geschafft. Und damit mit Andy Roddick gewissermaßen gleichgezogen. Der hatte in den Jahren 2009 und 2010 ebenfalls in aufeinanderfolgenden Jahren die Vorschlussrunde erreicht. 2010 sogar da sEndspiel, wo Roddick aber gegen Ivan Ljubicic verlor. Davor waren aus amerikanischer Sicht Mardy Fish an Novak Djokovic (2008) und James Blake an Roger Federer (2006) erst im finalen Match gescheitert.

Der letzte Heimsieg datiert aus dem Jahre 2001, wo schon vor dem Endspiel feststand, dass der Sieger von Lokalkolorit gefärbt sein würde: Andre Agassi besiegte Pete Sampras mit 7:6 (5), 7:5 und 6:1, in Zeiten, da der Champion in Indian Wells noch im Best-of-Five-Format ermittelt wurde (was danach nur noch 2005 und 2006 der Fall war).

Fritz von Rublev gefordert

Wie stehen die Chancen also auf den ganz großen Coup von Taylor Fritz? Nun: gar nicht so schlecht. Gegen Andrey Rublev hat Taylor Fritz vier Mal gespielt, die Bilanz ist ausgeglichen. Die letzte Begegnung in Paris-Bercy hat sich der Amerikaner recht sicher geholt, wie auch jene 2018 in Indian Wells. Allerdings: Rublev befindet sich gerade in einem richtig schönen Lauf, der Viertelfinal-Erfolg gegen Grigor Dimitrov war der 13. Match-Sieg in Folge. Während dieser Serie hat der Russe die Titel in Marseille und Dubai geholt.

„Ich muss von der Grundlinie viel solider spielen“, erklärte Fritz also in einem Ausblick auf das Treffen mit Rublev. Bislang sei er in allen Matches ganz gut damit davongekommen, von der Grundlinie aus nicht auf jeden Ball voll draufzugehen. Bei Rublev bestehe kein Zweifel darüber, dass er das nun müsse. Wie sicherlich auch in einem potenziellen Endspiel gegen Rafael Nadal oder Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells