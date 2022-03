ATP Masters Indian Wells: Tsitsipas mit Zittersieg, Kyrgios souverän

Stefanos Tsitsipas ist mit einem hauchdünnen Sieg gegen Jack Sock in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Viel Spaß hatte dagegen Nick Kyrgios mit Federico Delbonis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 06:28 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas bekommt es gleich wieder mit einem Lokalmatador zu tun

Warum genau beim Stand von 6:2 und 3:0 für Nick Kyrgios gegen Federico Delbonis über der Anlage in Indian Wells ein Feuerwerk in den Abendhimmel gezaubert wurde, muss erst genauer eruiert werden. Denn obwohl Kyrgios auch den zweiten Satz mit 6:2 für sich entschied, lieferte der Australier am Ende des Tages zwar eine sehr souveräne, aber gemessen an den Ansprüchen von Kyrgios fast geschäftsmäßig routinierte Vorstellung.

Das könnte in der dritten Runde beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres anders werden: Dort trifft Nick Kyrgios auf Casper Ruud. Gegen den Norweger hatte Kyrgios 2019 in Rom die Nerven verloren, im Eifer der verbalen Auseinandersetzungen mit dem Schiedsrichter schließlich auch einen Stuhl auf den Court geworfen. Ruud war nicht amused, forderte damals eine Sperre für Kyrgios. So etwas vergisst der Mann aus Canberra normalerweise nicht.

Tsitsipas nun gegen Brooksby

Ganz andere Sorgen hatte Stefanos Tsitsipas gegen Jack Sock. Der Grieche musste über die volle Distanz gehen, bevor er sich mit 7:6 (5), 3:6 und 7:6 (5) behaupten konnte. Am Ende waren es zwei relativ einfache Fehler von Sock, die Tsitsipas doch noch das Weiterkommen bescherten. Und ein Treffen mit Jenson Brooksby, der sich gegen Karen Khachanov sicher in zwei Sätzen behaupten konnte.

Ebenfalls keine Probleme hatte Jannik Sinner beim 6:3 und 6:3 gegen Laslo Djere. Sinners Landsmann Lorenzo Sonego verlor derweil gegen Benjamin Bonzi. Und Denis Shapovalov zog mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina in die dritte Runde ein.

