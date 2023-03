ATP Masters Indian Wells: Was ist eigentlich mit Jannik Sinner?

Jannik Sinner steht beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells im Viertelfinale. Gelingt dem Südtiroler nun auch der Durchbruch auf dieser Kategorie?

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 09:59 Uhr

Jannik Sinner trifft in Indian Wells auf Lokalmatador Taylor Fritz

Überzeugend und ohne große Aufregung steht Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells nun also im Viertelfinale. Auf dem Weg dahin konnte den Südtiroler auch der zuletzt immer besser in Fahrt kommende Altmeister Stan Wawrinka nicht stoppen - für den 37-Jährigen setzte es nach dem Achtungserfolg über Holger Rune eine heftige Pleite gegen Jannik Sinner. Weil dieser in der kalifornischen Wüste biweilen ganz einfach hervorragendes Tennis zu präsentieren weiß.

Damit stellt sich natürlich die Frage: Wie weit kann es gehen für den 21-Jährigen? Zumal Sinner, siebenfacher Titelträger auf der ATP-Tour, nach wie vor auf einen Triumph beim einem Event der Kategorie ATP-Masters-1000 wartet. Und der Titelgewinn beim ATP-500-Event von Washington vor zwei Jahren den bislang größten Erfolg in der noch jungen Laufbahn des Italieners darstellt. 2023 konnte Sinner übrigens bereits anschreiben: Der 21-Jährige holte sich in Montpellier früh den ersten Titel der Saison.

Sinner steht schwieriger Weg bevor

In Indian Wells geht es für Jannik Sinner nun gegen Vorjahressieger Taylor Fritz. Das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden ging vor zwei Jahren - auch in Indian Wells übrigens - klar an den US-Amerikaner. Es ist die erste ganz große Hürde für Sinner auf einem wohl schwierigen Weg zum Titelgewinn in der kalifornischen Wüste. Siegt der Italiener am Donnerstag, so würde es wohl gegen den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz gehen. Auch, wenn der Spanier im Viertelfinale auf Angstgegner Felix Auger-Aliassime trifft.

Bislang ging es für Jannik Sinner auf ATP-Masters-1000-Niveau überhaupt erst einmal über das Viertelfinale heraus - in Miami 2021 erreichte der Südtiroler das Endspiel, nur um sich dort Kumpel Hubert Hurkacz geschlagen zu geben. In Indian Wells wagt der 21-Jährige nun einen weiteren Anlauf. Die Vorzeichen könnten durchaus schlechter sein.