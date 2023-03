ATP Masters Indian Wells: Wer kann diesmal überraschen?

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells brachte in den vergangenen Jahren einige Überraschungssieger hervor. Ein ähnliches Szenario scheint auch in dieser Saison möglich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 15:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Im Vorjahr gewann Taylor Fritz in Indian Wells

Seit nunmehr einigen Jahren gilt das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells als fünftes Grand-Slam-Turnier des Jahres. Doch anders als bei den vier regulären Major-Events zierten in der kalifornischen Wüste zuletzt Überraschungschampions die Siegerlisten. Keine einzige der vier letzten Ausgaben ging an Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer.

Im Vorjahr sicherte sich Taylor Fritz die Trophäe, 2021 durfte Cameron Norrie im Herbst zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit über den Titelgewinn jubeln. In den zwei Spielzeiten vor der coronabedingten Absage im Jahr 2020 gingen Dominic Thiem (2019) und Juan Martin del Potro (2018) als Sieger hervor.

Ljubicic schlägt 2010 zu

Zuvor hatten die "Big Three" das Turniergeschehen in Indian Wells scheinbar nach Belieben dominiert. Von 2004 bis 2017 holten Djokovic, Nadal und Federer 13 der 14 möglichen Titel. Einzige Ausnahme: Ivan Ljubicic in der Saison 2010. Ein weiterer Titelgewinn der drei erfolgreichsten Spieler aller Zeiten ist in diesem Jahr aus ebenso bekannten wie unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Indian Wells live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Und so stellt sich die Frage, wer 2023 in Indian Wells für eine Überraschung sorgen kann. Der logische Favorit heißt Daniil Medvedev, allerdings kam der US-Open-Sieger von 2021 mit den Bedingungen in Kalifornien bislang nie zurecht. Und hinter dem Fitnesszustand des topgesetzten Carlos Alcaraz steht nach dessen Oberschenkelverletzung ein großes Fragezeichen. Gut möglich also, dass es auch heuer wieder einen Überasschungsieger geben wird.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells