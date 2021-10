ATP Masters Indian Wells: Wer stoppt Aslan und Andrey?

Der Siegeszug von Aslan Karatsev und Andrey Rublev im Doppel geht weiter. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells stehen die beiden Russen im Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2021, 14:20 Uhr

© Getty Images Aslan Karatsev ist auch im Doppel auf dem Vormarsch

Und da haben sie es schon wieder getan! Aslan Karatsev und Andrey Rublev bleiben als Paar unbesiegt, gewannen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells Tim Pütz und Michael Venus mit 6:3, 4:6 und 10:5. Nach dem Turniersieg zu Beginn des Jahres in Doha könnte nun ein viel größerer Coup für die beiden Russen folgen. Im Endspiel geht es gegen John Peers und Filip Polasek - im Gegensatz zu Karatsev und Rublev zwei ausgewiesene Doppel-Experten.

Wobei: Bei den Olympischen Spielen in Tokio gab es ja das große Endspiel im gemischten Doppel, mit dem besseren Ende für Rublev an der Seite von Anastasia Pavlyuchenkova. Karatsev trat in Japan mit Elena Vesnina an. Die nächsten Aufgaben erwarten beide in der Heimat: Sowohl Rublev wie auch Karatsev haben für das ATP-Tour-250-Event in Moskau genannt. Und sind dort nach der Absage von Daniil Medvedev an den Positionen eins und zwei gesetzt.

Die Finalgegner in Indian Wells sind indes nicht zu unterschätzen: Denn Peers/Polasek haben im Viertelfinale mit dem überragenden Paar des Jahres, Nikola Mektic und Mate Pavic, kurzen Prozess gemacht.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells