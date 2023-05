ATP Masters Madrid: Achtelfinale! Struff beendet Serie von Lajovic

Jan-Lennard Struff steht im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Der deutsche Davis-Cup-Spieler besiegte Dusan Lajovic mit 6:7 (2), 6:3 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 15:10 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Madrid im Achtelfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das frühe Ausscheiden in München war für Jan-Lennard Struff offensichtlich nur ein kleiner Stolperer auf dem Weg zurück in die erweiterte Weltspitze. Denn nach dem 6:7 (2), 6:3 und 6:3 gegen Dusan Lajovic steht der Warsteiner schon im Achtelfinale. Und das als Lucky Loser: Denn nach der Niederlage gegen Aslan Karatsev war für Struff in Madrid eigentlich schon abgeschrieben. Für Lajovic endete damit eine Serie von sieben Matchsiegen in Folge. Der Serbe hatte vor Madrid in Banja Luka triumphiert, auf dem Weg zum Titel Novak Djokovic und Andrey Rublev besiegt.

In Monte-Carlo hatte Struff vor wenigen Tagen das Viertelfinale erreicht. In Madrid steht auf dem Weg dorthin entweder Frances Tiafoe oder Pedro Cachin im Weg des Warsteiners.

Zuvor war schon Daniil Medvedev ins Achtelfinale eingezogen. Der viermalige Turniersieger 2023 hatte mit Alexander Shevchenko allerdings hart zu kämpfen. Medvedev gewann mit 4:6, 6:1 und 7:5. Nächster Gegner wird entweder Aslan Karatsev oder Alex de Minaur sein.

Mit Daniel Altmaier hat übrigens ein zweiter deutscher Lucky Loser das Achtelfinale erreicht. Altmaier gewann am Sonntagabend gegen Yannick Hanfmann in zwei Sätzen und trifft am Dienstag auf Jaume Munar.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid