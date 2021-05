ATP Masters Madrid: Alexander Zverev nach Erfolg über Rafael Nadal - "Definitiv einer der größten Siege meiner Karriere"

Alexander Zverev steht nach einem Zweisatzsieg über Rafael Nadal im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Madrid. Im Anschluss an die Partie zeigte sich die deutsche Nummer eins mit ihrer Leistung hochzufrieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2021, 20:03 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlug Rafael Nadal im Viertelfinale

Wie schon gegen Kei Nishikori und Dan Evans verlief der Start für Alexander Zverev auch in seinem Viertelfinalduell gegen Rafael Nadal nicht nach Maß. Dem spanischen Sandplatzkönig gelang das erste Break zum 4:2 und trotz eines anschließenden Rebreaks des Deutschen schien der Lokalmatador weiterhin die Oberhand zu haben.

So verwunderte es nicht, dass Nadal auch im nächsten Aufschlagspiel eine Möglichkeit vorfand, um Zverev abermals den Aufschlag abzunehmen. Doch dann unterlief dem 34-Jährigen ein ungewöhnlich leichter Vorhandfehler. Ein Vorhandfehler, den der spätere Sieger nach dem Match als "Schlüsselmoment" bezeichnen sollte.

Zverev bewahrt kühlen Kopf

"Das hat das Momentum ein bisschen verändert. Ich bin danach von Punkt zu Punkt aggressiver geworden. Danach habe ich mich auf dem Court gut gefühlt", erklärte Zverev. Er habe selbst Druck aufgebaut und das Spiel mit seinen Winnern entschieden. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das Match selber gewonnen habe. Das ist ein relativ angenehmes Gefühl, wenn man gegen Nadal spielt", so der Weltranglistensechste.

Selbst die frenetischen Anfeuerungsversuche der Spanier brachten Zverev zu keinem Zeitpunkt der Begegnung aus der Ruhe. Nicht zuletzt deshalb ordnete der gebürtige Hamburger den 6:4 und 6:4-Erfolg hoch ein: "Ihn zuhause in Spanien zu schlagen, ist unglaublich."

Zverev gegen Nadal mit drei Siegen in Folge

"Das ist definitiv einer der größten Siege meiner Karriere bis jetzt. Insbesondere auf Sand gegen Rafa. Wie ich gesagt habe, ist das die schwierigste Sache in unserem Sport", konstatierte Zverev, der bereits den dritten Sieg in Serie gegen den 20-fachen Grand-Slam-Sieger einfuhr und nach Djokovic auf Hartplatz und Federer auf Rasen nun auch das dritte Mitglied der "Big Three" auf dessen Lieblingsbelag schlug.

Allzu viel Bedeutung wollte der 24-Jährige dem Erfolg über Nadal aber noch nicht beimessen. Denn am Samstag wartet auf Zverev in der spanischen Hauptstadt mit dem Österreicher Dominic Thiem bereits die nächste große Herausforderung: "Das Turnier ist noch nicht vorbei."

