ATP Masters Madrid: Andrey Rublev - Der unwahrscheinlichste aller Triumphe

Andrey Rublev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid allen Widrigkeiten getrotzt und den Titel geholt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 14:13 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev trotzte allen Widrigkeiten

Negativlauf, Fieber, schlaflose Nächte. Wirklich viel sprach in Madrid nicht für einen Turniersieg von Andrey Rublev. Und doch war es am Sonntag der 26-jährige Russe, der sich durch einen umkämpften Dreisatzerfolg über Felix Auger-Aliassime den Titel in der spanischen Hauptstadt sicherte.

"Ich habe keine Worte. Wenn ihr wüsstet, was ich in den vergangenen neun Tagen durchgemacht habe, könntet ihr euch nicht vorstellen, dass ich in der Lage sein würde, einen Titel zu gewinnen", erklärte Rublev nach dem Endspiel. "Ich würde sagen, dass dies der stolzeste Titel in meiner Karriere ist."

Rublev: "Ich war jeden Tag fast tot"

Insbesondere in den Tagen vor dem Finale habe er kaum geschlafen, so Rublev. "Ich war jeden Tag fast tot." Doch anstatt auf die Warnsignale seines Körpers zu hören, richtete sich der Weltranglistensechste auf und holte sich seinen 16. Titel auf der ATP-Tour.

Umso beeindruckender ist der Triumph angesichts Rublevs Formkrise vor Turnierbeginn: Bei den vier vorangegangenen Events hatte der Russe jeweils zum Auftakt verloren. "Ich bin unheimlich glücklich. Diese eine Woche hat alles verändert", strahlte er mit Blick auf seine jüngsten Auftritte.

Auch Auger-Aliassime angeschlagen

Für Auger-Aliassime endete eine "komische Woche" - der Kanadier hatte im Turnierverlauf dreimal von Verletzungen seiner Gegner profitiert - indes mit einer Enttäuschung. Auch er habe in Madrid mit einem Virus zu kämpfen gehabt, gab Auger-Aliassime nach dem Finale preis.

"An einem Tag war ich nicht einmal sicher, ob ich spielen kann", erklärte Auger-Aliassime, für den es in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom weitergeht. Das gilt auch für Rublev, der sich zuvor jedoch noch einem Check im Krankenhaus unterziehen wird.