ATP Masters Madrid: Auger-Aliassime und der leichte Weg ins Endspiel

Felix Auger-Aliassime steht im Endspiel des ATP Masters in Madrid. Auf dem zweiten Blick fällt auf, dass die Woche für den Kanadier sehr glücklich gelaufen ist.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 14:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Felix Auger-Aliassime profitierte von drei Aufgaben des Gegners beim Masters in Madrid.

Sechs Matches absolvierte Felix Auger-Aliassime bis zum Finaleinzug beim 1000er-Event in Madrid. Doch doch beenden musste der 23-Jährige lediglich drei Partien. Die Hälfte seiner Auftritte entschieden sich also durch vorzeitige Aufgabe des Gegners.

Dabei musste Auger-Aliassime zu Beginn des Turniers gerade im ersten Match noch richtige Arbeit vollrichten. Gegen Yoshihito Nishioka drehte der aktuell 35. im ATP-Ranking einen Satzrückstand und gewann in der zweiten Runde sicher in zwei Sätzen gegen Adrian Mannarino.

Jannik Sinner zum Viertelfinale gar nicht angetreten

In der dritten Runde gab Gegner Jakub Mensik dann zu Beginn des zweiten Satzes auf, nachdem Auger-Aliassime den ersten Durchgang 6:1 gewann. Casper Ruud wurde dann im Achtelfinale auf üblicher Weise aus dem Turnier genommen, womit der Kanadier ein Statement setzte.

Jannik Sinner konnte auf Grund von Hüftproblemen im Viertelfinale gar nicht erst antreten, Jiri Lehecka gab am gestrigen Abend nach sechs Spielen auf Grund einer Rückenverletzung auf. So steht Felix Auger-Aliassime also mit sieben gewonnen Sätzen im Endspiel. Drei Siege durch Aufgabe des Gegners klingen rekordverdächtig. Bleibt zu hoffen, dass beide Finalisten am Sonntag das Match gesund überstehen und die rekordverdächtige Quote nicht steigt.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid