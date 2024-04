ATP Masters Madrid: Der interwetten-Favoritencheck

Mit den Mutua Madrid Open steht in den nächsten eineinhalb Wochen bereits das vierte Turnier der ATP-Tour-Masters-1000-Serie auf dem Programm. Warum unser Favorit auf den Turniersieg der Mann ist, der bereits die letzten beiden Ausgaben für sich entscheiden konnte (Carlos Alcaraz Wettquote: 3,40), und wie die Chancen für Rafael Nadal (Wettquote: 20,00) stehen, erfahrt ihr bei uns im Favoritencheck.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 12:45 Uhr

© interwetten Wer holt sich den Titel in Madrid?

Top-Wettquoten für Alcaraz und Sinner

Der roten Asche von Madrid fernbleiben muss der Weltranglistenerste Novak Djoković. Seit seinem Halbfinal-Aus in Monte Carlo gegen Casper Ruud hat der Serbe bisher noch kein Spiel auf der Tour bestritten. Er ist trotz vier Turnierstarts ist er in diesesdiesem Jahr immer noch titellos und will sich nun wohl vollkommen auf die French Open konzentrieren.

Paris- Rekordsieger Rafael Nadal wird nach seinem Comeback in Barcelona auch am Turnier von Madrid teilnehmen. Der Mallorquiner wird nach seinem frühen Ausscheiden gegen Alex De Minaur (Wettquote: 50,00) in Runde zwei trotz langer Verletzungspause nicht zufrieden gewesen sein. Ob der iberische Sandplatzkönig rechtzeitig vor Roland Garros zu alter Form zurückfinden kann, steht aktuell noch in den Sternen.

Jungstar Carlos Alcaraz hat seine spanischen Fans in den letzten beiden Jahren verzaubert und sich jeweils 1000 Punkte für die ATP-Rangliste gesichert. Auch dieses Jahr wird der Weg zum Sieg wohl wieder über ihn führen. Nachdem er Barcelona aufgrund einer Armverletzung auslassen musste, wird er umso motivierter ins Turnier gehen. Nichtsdestotrotz stehen einige namhafte Herausforderer bereit.

Mit Jannik Sinner (Wettquote: 3,40) ist auch der Triumphator der Australian Open dieses Jahr mit dabei. Der junge Italiener bewies auch mit seinem Halbfinaleinzug in Monte Carlo vor kurzem, dass seine Form auf Sand stimmt und er früher oder später ein ernsthafter Kandidat für die Top- Position im Ranking sein wird.

Erweiterter Favoritenkreis in Monte Carlo

Monte-Carlo-Gewinner Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 12,00) sollte man in der spanischen Hauptstadt auch auf der Rechnung haben. Der Grieche hat bereits mehrfach bewiesen, dass er immer für ein Topergebnis gut ist. Sein Finalgegner im Fürstentum, Casper Ruud (Wettquote: 15,00), der in Barcelona vorige Woche den Spieß umdrehen konnte, sollte ebenfalls nicht vergessen werden. Ob sein erster ATP 500er Titel der erste Schritt in Richtung der ganz großen Turniersiege war, werden wir in den nächsten 10 Tagen erfahren.

Aus deutscher Sicht darf man besonders auf Alexander Zverev (Wettquote: 9,50) gespannt sein, der in dieser Saison noch seinem ersten Turniersieg hinterherläuft. Der Hamburger ist allerdings gut in Form und auch wenn Sand nicht sein Lieblingsbelag ist, muss man ihm doch einiges zutrauen, sollte er einen Lauf starten.

Österreicher in Madrid



Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem scheiterte bereits in der Qualifikation am Australier Thanasi Kokkinakis (Wettquote: 500,00). Ob sich der ehemalige US-Open-Sieger in dieser Form noch eine weitere Saison antun wird, bleibt abzuwarten. Sebastian Ofner (Wettquote: 350,00) wird die Alpenrepublik also als Einzelkämpfer vertreten und startet am Mittwoch gegen den Argentinier Pedro Cachín ins Turnier.



Deutsche in Madrid



Neben Alexander Zverev ist auch Jan-Lennard Struff (Wettquote: 47,00), der sich vergangenes Wochenende in München seinen ersten Karrieretitel sichern konnte und sich in Runde eins mit einem Qualifikaten messen darf, in Madrid am Start. Außerdem sind noch Dominik Koepfer, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Benjamin Hassan dabei. Mit gleich fünf Athleten im Teilnehmerfeld, kann man sich in Deutschland also berechtigte Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier machen.

