ATP Masters Madrid: Dominic Thiem eröffnet gegen Giron oder Andujar

Nach der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid steht fest: Dominic Thiem trifft in Runde zwei entweder auf Marcos Giron oder Pablo Andujar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 22:00 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem darf noch ein, zwei Tage üben

Noch kann sich Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf das Training konzentrieren, als einer der acht Topgesetzten hat die österreichische Nummer eins zum Auftakt ein Freilos ergattert. Immerhin weiß Thiem aber nun, auf wen er sich als ersten Gegner einstellen könnte: entweder auf den spanischen Routinier Pablo Andujar oder auf den US-Amerikaner Marco Giron.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Beide mussten durch die Qualifikationsmühlen, Thiems Kontrahent wird also schon drei Matches, aber auch Siege, in den Knochen haben. Gegen Andujar, derzeit auf Position 80 in den ATP-Charts, hat Thiem drei Mal gespielt, ebenso oft gewonnen. Die letzte Begegnung mit dem 35-Jährigen gab es im Sommer 2019 im Viertelfinale von Kitzbühel. Thiem gewann damals auf dem Weg zum Titel mit 7:6 (4) und 6:4.

Das Blatt gegen Giron, die Nummer 92 der Welt, ist noch unbeschrieben. Der Amerikaner gewann in der Quali zunächst einen Thriller gegen Thiago Monterio, profitierte in seinem zweiten Match von der Aufgabe seines Gegners Yoshihito Nishioka.

Auf der Strecke geblieben ist in der Qualifikation übrigens Italiens Newcomer Lorenzo Musetti. Der 19-Jährige war beim 4:6 und 2:6 gegen carlos Taberner chancenlos.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid