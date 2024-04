ATP Masters Madrid: Dominic Thiem startet Quali gegen einen Brasilianer

Dominic Thiem steigt schon morgen in die Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 21:04 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem ist schon am Montag in Madrid im Einsatz

Zweimal hat Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier das Endspiel erreicht, davon ist er in der laufenden Saison ein großes Stück entfernt. Denn Thiem tritt in der Qualifikation an, trifft dort im vierten Match nach zehn Uhr auf dem Court Manolo Santana auf den Brasilianer Felipe Meligeni Alves. Sollte Thiem dieses Match gewinnen, geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Thanasi Kokkinakis und Gregoire Barrere um einen Platz im Hauptfeld.

Thiem ist in der Qualifikation an Position 14 gesetzt, der mögliche Konkurrent Kokkinakis an acht. Als bestgereihter Spieler geht Lokalmatador Pedro Martinez in die Quali. Mit Jurij Rodionov ist noch ein weiterer Österreicher im Tableau vertreten. Der Linkshänder startet gegen Valentin Vacherot aus Frankreich.

Apropos: mit Lucas Pouille steht ein prominenter Vertreter der Franzosen mit einer Wldcard ebenfalls auf den Courts der Caja Magica. Pouille startet gegen Thiago Monteiro.

