ATP Masters Madrid: Dominic Thiem trifft auf Kyle Edmund - Zverev mit Freilos

Dominic Thiem (ATP-Nr. 101) trifft beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in Runde 1 auf den Briten Kyle Edmund (ATP-Nr. 509). Alexander Zverev (ATP-Nr. 16) hat ein Freilos.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 21:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Der Brite Edmund, einst die Nummer 14 der Welt, war lange Zeit verletzt draußen und kämpft aktuell um sein Comeback. Auf der ATP-Tour ist er in diesem Jahr noch sieglos.

Im direkten Vergleich führt Dominic Thiem mit 1:0, die beiden hatten 2017 in Barcelona gegeneinander gespielt. Thiem siegte damals mit 6:1, 6:4.

Zuletzt war Thiem in München am Start, erreichte dort das Viertelfinale, wo er gegen Taylor Fritz unterlag.

Thiem gegen Tsitsipas in Runde 2?

Der Sieger der Partie trifft auf Stefanos Tsitsipas: Der Grieche, gerade Finalist in Barcelona, ist an Position 4 gesetzt und hat ein Freilos in Runde 1.

Ein Freilos hat auch Alexander Zverev. Der ist die Nummer 13 in Madrid und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Roberto Carballes Baena und David Goffin. Danach könnte ein Match gegen Sebastian Korda anstehen.

Carlos Alcaraz topgesetzt - Medvedev gegen Murray?

Topgesetzt ist Barcelona-Sieger Carlos Alcaraz, der es mit Emil Ruusuvuori oder Ugo Humbert zu tun bekommt. Daniil Medvedev, die Nummer 2 des Turniers, wartet auf Andy Murray oder einen Qualifikanten.

Weiter aus deutscher Sicht im Tableau: Oscar Otte, der sich mit Italiens Altmeister Fabio Fognini messen darf. Aus Schweizer Sicht dabei: Stan Wawrinka (gegen Maxime Cressy) und Marc-Andrea Huesler (gegen Cristian Garin).

Quali-Draw mit Rodionov, Ofner, Misolic - Struff topgesetzt

Im Quali-Feld ist Jan-Lennard Struff topgesetzt, er spielt gegen Luca Nardi. Auch Daniel Altmaier (gegen Attila Balazs) ist dabei, zudem steigt das deutsch-deutsche Duell zwischen Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer.

Für Österreich starten Jurij Rodionov (gegen Laurent Lokoli), Filip Misolic (gegen Matteo Arnaldi) und Sebastian Ofner (gegen Elias Ymer).

Für die Schweiz ist Antoine Bellier (gegen Alexander Shevchenko) am Start.

Zum Einzel-Draw in Madrid

Zum Quali-Draw in Madrid