ATP Masters Madrid: Hoppla! Tsitsipas stolpert über Monteiro

Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas ist bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gleich gescheitert. Tsitsipas unterlag Routiner Thiago Monteiro mit 4:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas kann sich schon auf Rom konzentrieren

Triumph in Monte-Carlo, immerhin ein Finaleinzug in Barcelona, nun aber das frühe Aus in Madrid: Das ist bislang die Sandplatzsaison 2024 von Stefanos Tsitsipas. Der an Position sechs gesetzte Grieche musste sich am Samstag bei geschlossenem Dach über dem Court Arantxa Sanchez dem Brasilianer Thiago Monteiro mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben, muss sich damit bereits mit der Aussicht auf größeren Erfolg beim Turnier in Rom trösten.

Überraschungssieger Monteiro bekommt es in der driten Runde entweder mit Jiri Lehecka oder Hamad Medjedovic zu tun.

Trotz des eindeutigen Ergebnisses entwickelte sich vor allem der zweite Satz durchaus dramatisch. Tsitsipas musste bei 5:3 und eigenem Aufschlag zwei Matchbälle abwehren, hatte dann seinerseits die Chance auf das Re-Break. Der vierte Matchball aber führte Thiago Monteiro in die nächste Runde.

Parallel zu diesem Match hatte Sebastian Korda mit Max Purcell beim 6:3 und 6:3 keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid