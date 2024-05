ATP Masters Rom live: Jan-Lennard Struff vs. Pedro Cachin im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Pedro Cachin. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 11:29 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft auf Pedro Cachin

Nach seinem Achtelfinal-Aus in Madrid geht es für Jan-Lennard Struff beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom weiter. In der italienischen Hauptstadt bekommt es Deutschlands Nummer zwei zum Auftakt mit dem Argentinier Pedro Cachin zu tun.

Cachin legte einen enttäuschenden Saisonstart hin, erreichte zuletzt in Madrid aber die dritte Runde. Dort war für ihn gegen Rafael Nadal Endstation.

Das bislang einzige Duell der beiden entschied Struff 2023 im Achtelfinale von Madrid in drei Sätzen für sich. Der Gewinner trifft in der zweiten Runde auf Stefanos Tsitsipas.

Struff vs. Cachin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Pedro Cachin gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom