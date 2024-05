ATP Masters Rom: Dominik Koepfer nimmt Auftakthürde ohne Probleme

Dominik Koepfer hat beim WTA-1000-Turnier in Rom die zweite Runde erreicht. Der 30-Jährige besiegte Andrea Vavassori am Donnerstag in zwei Sätzen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 12:44 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer steht in der zweiten Runde

Dominik Koepfer hat sein Auftaktmatch beim ATP-Masters in Rom erfolgreich bestritten. Der 30-Jährige aus Furtwangen bezwang Lokalmatador Andrea Vavassori letztlich souverän mit 6:4 und 6:3 und verdiente sich ein Duell mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Koepfer, der seinen ersten Tourerfolg auf Sand seit Hamburg 2021 feierte, folgte Yannick Hanfmann (Karlsruhe) in die zweite Runde. Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) hatte zunächst ein Freilos und bekommt es in seinem ersten Duell in der "ewigen Stadt" mit dem Australier Aleksandar Vukic zu tun.

