ATP Masters Madrid: Jan-Lennard Struff setzt Siegesserie fort

Vorjahes-Finalist Jan-Lennard Struff ist mit einem 6:1 und 7:5 gegen Jaume Munar in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 20:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Madrid erfolgreich eingestiegen

Vier Siege bis zum Titel in münchen, jetzt ein fünfter in Serie gegen Jaume Munar in Madrid. Jan-Lennard Struff zeigt sich weiterhin in starker Verfassung. Der Deutsche steht nach dem 6:1 und 7:5 gegen Lokalmatador Munar nach einem Freilos zuvor schon in Runde drei. Dort geht es gegen den Franzosen Ugo Humbert.

Im ersten Satz stürmte Struff unwiderstehlich vorne weg, auch im zweiten Akt führte er schnell mit einem Break. Munar gelang zwar noch einmal der Ausgliech zum 3:3. Der Spanier ließ aber im elften Spiel das letztlich entscheidende Break zum 5:6 aus seiner Sicht zu.

Für Jan-Lennard Struff steht in Madrid einiges auf dem Spiel: Im vergangenen Jahr hatte er völlig überraschend das Endspiel erreicht, dort nach großem Kampf gegen Carlos Alcaraz verloren. Diese 600 Punkte wollen verteiidgt werden. Auf Alcaraz könnte Struff diesmal übrigens schon im Achtelfinale treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid