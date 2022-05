ATP-Masters Madrid: John und Hubi - sie werden doch nicht schon wieder?

Die Doppel-Champions vom ATP-Masters-1000-Turnier in Miami sind in Madrid wieder gemeinsam am Start. Und auch dort haben John Isner und Hubert Hurkacz einen formidablen Start hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 08:17 Uhr

© Getty Images In Miami durften John Isner und Hubert Hurkacz schon gemeinsam jubeln

Sie wüssten, dass viele Einzelspieler auch im Doppel ganz hervorragend aussehen können. Also sprach Kevin Krawietz am Sonntag in München, nachdem er an der Seite von Andreas Mies den zweiten Titel in Folge für sich beanspruchen konnte. In der Woche zuvor hatten Krawietz/Mies in Barcelona zugeschlagen, am morgigen Mittwoch geht es dann auch in Madrid los. Zunächst gegen Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer, danach gegen das an Position eins gesetzte Paar Rajeev Ram und Joe Salisbury.

In einem potenziellen Viertelfinale würde es in jedem Fall gegen zwei von Krawietz angesprochene starke Einzelspieler gehen: Entweder gegen die Russen Karen Khachaov und Andrey Rublev oder gegen John Isner und Hubert Hurkacz. Diese beiden Pärchen treffen bereits am heutigen Dienstag aufeinander. Nachdem sie in Runde eins jeweils Doppel-Experten aus dem Turnier gekegelt hatten: Khachanov/Rublev gewannen gegen John Peers und Filip Polasek in zwei Sätzen, Hurkacz/Isner mussten gegen Ariel Behar und Gonzalo Escobar in ein Match-Tiebreak.

Hurkacz bei den Finals doppelt im Einsatz?

Hurkacz und sein US-amerikanischer Partner haben in dieser Saison bekanntlich schon in Miami gewonnen, diese 1.000 Punkte sollten eine gute Startrampe für eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin Ende des Tennisjahres sein. Alleine: John Isner ist bei der Partnerwahl nicht immer konsistent - in Indian Wells obsiegte er an der Seite von Jack Sock. Gut für das persönliche Ranking im Doppel (da liegt Isner mit nur acht gespielten Turnieren auf Position 30), eher schlecht für die Final-Ambitionen: Im Doubles Race rangiert Isner mit Sock auf Platz neun, mit Hurkacz auf Rang 13.

Ein Viertelfinale in Madrid brächte schon mal zusätzliche 180 Zähler für Isner/Hurkacz, wenn es zu mehr reicht, werden sich die beiden wohl noch weitere Auftritte überlegen. Sollte die Einzel-Saison für Hubert Hurkacz allerdings ähnlich gut verlaufen wie im vergangenen Jahr, könnte er vor dem Luxusproblem stehen, in Turin sowohl im Einzel wie auch im Doppel antreten zu müssen. Bzw. zu dürfen.

