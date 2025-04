ATP-Masters Madrid: „Krapütz“ und „Fraler“ starten im Doppel erfolgreich

Beim ATP-Masters-Turnier in Madrid sind sowohl die ATP-Weltmeister Kevin Krawietz und Tim Pütz, als auch das deutsch-österreichische Duo Constantin Frantzen/Alexander Erler mit Siegen im Doppel-Wettbewerb gestartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 19:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten zum Einzug ins Achtelfinale von Madrid drei Matchbälle abwehren.

Keine Geringeren als die frisch gekürten Monte-Carlo-Champions sollten es für Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Auftakt des ATP-Masters-Turniers in Madrid sein. Und so waren es Romain Arneodo aus Monaco und der Franzose Manuel Guinard, die sich gleich zu Beginn das Aufschlagspiel der deutschen Paarung sichern und den Vorsprung zum 4:2 transportieren konnten. Jedoch schlugen die ATP-Weltmeister wieder zurück und dominierten nach zwischenzeitlichem Ausgleich den Tiebreak zur Satzführung.

Im zweiten Akt unterstrich das monegassisch/französische Duo ihre aktuelle Form und konnte mit einem Break im letzten Spiel den Satzgleichstand herstellen. Im entscheidenden Match-Tiebreak entwickelte sich dann ein wahrer Thriller, in dem das deutsche Davis-Cup-Doppel insgesamt drei Matchbälle abwehren musste, ehe Krawietz/Pütz ihrerseits die zweite Möglichkeit zum finalen 7:6 (4), 4:6, 13:11 verwerten konnten.

In der Runde der letzten 16 hat das an Nr. 3 gesetzte DTB-Duo gegen Andre Goransson aus Schweden und Sem Verbeek aus den Niederlanden die Chance, sich für die Finalniederlage bei den BMW Open by bitpanda in München zu revanchieren.

Frantzen/Erler souverän

Eine konzentrierte Leistung lieferten der Augsburger Constantin Frantzen und der Tiroler Alexander Erler ab. Nach ausgeglichenem Start drehte das deutsch-österreichische Duo ab der Satzmitte auf und sicherte sich den ersten Durchgang. Mit dem Break zum 3:2 im zweiten Akt stellten sie die Weichen auf Sieg und besiegelten mit einem Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt den 6:3- 6:4-Erfolg nach 66 Minuten.

Im Achtelfinale wartet auf das neuformierte Duo die an Nr. 2 gesetzte Paarung mit Henry Patten aus Großbritannien und Harri Heliovaara aus Finnland. Gestern bereits musste sich das zweite deutsch-österreichische Doppel mit Hendrik Jebens und Lucas Miedler dem belgisch/polnischen Duo Gille/Zielinski mit 8:10 im Matchtiebreak geschlagen geben.

Hier das Doppel-Tableau aus Madrid