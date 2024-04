ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livesream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 18:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Denis Shapovalov treten zum neunten Duell gegeneinander an.

Nach seinem Sieg gegen Borna Coric geht es für Alexander Zverev gegen Denis Shapovalov weiter. Der Kanadier, aktuell die Nummer 132 der Welt, arbeitet schon länger wieder an seiner Rückkehr in die Weltspitze und startete mit einem Protected Rankings im Hauptfeld.

Zverev und Shapovalov trafen sich bisher zu acht Duellen auf der ATP Tour. Zverev, der das letzte Duell 2023 im westfälischen Halle gewann, liegt im direkten vergleich 5:3 vorne. Erst ein Duell spielten beide Kontrahenten auf Sand aus. Ebenfalls in Madrid siegte die deutsche Nummer eins 2018 im Halbfinale in zwei Sätzen.

Zverev vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livesream bei Sky und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid