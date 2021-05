ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Matteo Berrettini kämpfen am Sonntag ab 18:30 Uhr um den Titel von Madrid. Das Match könnt ihr live im TV und Stream bei Sky mitverfolgen. Hier gibt es den Liveticker zum Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 13:58 Uhr

Matteo Berrettini trifft im Madrid-Finale auf Alexander Zverev

Es ist bislang ein beeindruckendes Turnier, das Alexander Zverev in der spanischen Hauptstadt spielt. Ohne Satzverlust spielte sich der gebürtige Hamburger ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Events, ließ auf dem Weg dorthin mit Rafael Nadal und Dominic Thiem den beiden besten Sandplatzspielern der letzten Jahre nicht wirklich eine Chance.

Etwas ruhiger marschierte da schon Matteo Berrettini ins Endspiel. Der Italiener schaltete am Samstag den Sandplatzspezialisten Casper Ruud aus und steht damit in seinem ersten Masters-Endspiel. Und ist dort krasser Außenseiter. Zverev hat nämlich in Madrid bereits einmal triumphiert, liegt in der Weltrangliste vor dem Römer und hat auch im Head-to-Head mit 2:1 die Nase vorne.

Zverev vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel von Madrid ist für 18:30 Uhr europäischer Zeit angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky übertragen, hier findet ihr den Liveticker zur Partie!