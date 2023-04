ATP Masters Madrid live: Daniel Altmaier vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 10:38 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann spielen heute gegeneinander einen Achtelfinal-Platz aus

Wer schafft es in das Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in madrid? Lucky Loser Daniel Altmaier? Oder doch Qualifikant Yannick Hanfmann? Für beide wäre es natürlich der größte Erfolg bei einem Turnier dieser Kategorie.

Altmaier konnte sich in Runde zwei gegen Oscar Otte durchsetzen, Hanfmann besiegte den Italiener Lorenzo Musetti.

Altmaier vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid