ATP Masters Madrid live: Jack Draper vs. Tommy Paul

Jack Draper und Tommy Paul treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 17:35 Uhr

© Getty Images Jack Draper und Tommy Paul bei den Cinch Championships

Unbekannte sind die Achtelfinalisten der Mutua Madrid Open keineswegs. Insgesamt standen sich Paul und Draper bislang fünfmal auf der ATP-Tour gegenüber. Der britische Weltranglistensechste führt im direkten Duell mit 3:2, allerdings konnte Paul das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Was die physischen Voraussetzungen betrifft, könnten die Karten jedoch unterschiedlich gemischt sein: Draper profitierte in der vorherigen Runde von der Aufgabe Berrettinis nach dem gewonnenen ersten Satz, während Paul gestern über die volle Distanz gehen musste und sich erst in drei Sätzen gegen Khachanov durchsetzte.

Draper vs. Paul – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jack Draper und Tommy Paul gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und bei uns im Ticker.

