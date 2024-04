ATP Masters Madrid: Marterer unterliegt in Quali

Maximilian Marterer hat beim ATP Masters Madrid in der ersten Qualifikationsrunde gegen Giulio Zeppieri 3:6, 6:7(5) verloren und ist damit ausgeschieden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 12:06 Uhr

Maximilian Marterer ging als gesetzter Spieler bei der Qualifikation in Madrid an den Start.

Der Auftakt beim Masters in Madrid ist für Maximilian Marterer ist alles andere als gut verlaufen. Gegen Giulio Zeppieri unterlag der 100. der Weltranglisten in zwei Sätzen und muss so auf eine Hauptfeldteilnahme beim gutdotierten Event in der spanischen Hauptstadt verzichten.

Im ersten Satz entschied ein einziges Break den Ausgang, der nicht zu Gunsten des Deutschen ausgehen sollte. Im zweiten satz legte Marterer dann mit 2:0 vor, konnte diesen Vorsprung jedoch nicht halten. Im tiebreak war der 2-5-Rückstand dann nicht mehr aufzuholen und das Aus besiegelt.

Der 28-Jährige wird in der kommenden Woche beim Challenger 175 in Aix-en-Provence an den Start gehen. Aktuell sieht es, auf Grund der guten Besetzung, auch dort so aus, dass eine Teilnahme in der Qualifikation bevorsteht.

Hier das Quali-Tableau in Madrid