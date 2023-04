ATP Masters Madrid: Nach Nadal sagt auch Djokovic ab!

Nach Rafael Nadalhat auch Novak Djokovic seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, das ab Mitte kommender Woche ausgetragen wird, abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 14:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wird in Madrid 2023 fehlen

Einen Tag nach der überraschenden Viertelfinal-Niederlage gegen Dusan Lajovic in Banja Luka hat sich Novak Djokovic vom ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid abgemeldet. Damit fehlt nach Rafael Nadal der zweite Mann, der in seiner Karriere schon 22 Grand-Slam-Titel gewonnen hat.

Über die genauen Ursachen für die Absage des Weltranglisten-Ersten gibt es noch keine Angaben. Zuletzt in Monte-Carlo hatte Djokovic bei seinem Einstieg in die Sandplatzsaison im Achtelfinale gegen Lorenzo Musetti unerwartet verloren. In Madrid stand der Belgrader im vergangenen Jahr im Halbfinale, musste sich dort in der bislang einzigen Begegnung der beiden Carlos Alcaraz geschlagen geben. Alcaraz gewann einen Tag nach diesem Match das Finale gegen Alexander Zverev.