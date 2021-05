ATP Masters Madrid: Nadal souverän weiter, Medvedev scheitert an Garin

Während Turnierfavorit Rafael Nadal ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events in madrid eingezogen ist, musste sich Daniil Medvedev am Donnerstag im Achtelfinale Cristian Garin geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 16:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat in Madrid am Donnerstag keine Probleme gehabt

Rafael Nadal hatte im Achtelfinale wohl eher mit einem Treffen mit Jannik Sinner gerechnet, da hatte Alexei Popyrin allerdings etwas dagegen. Und so setzte sich der Rekordsieger des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid also mit dem Australier auseinander. Und setzte sich wie erwartet sicher durch. Nadal gewann mit 6:3 und 6:3 und spielt im Viertelfinale am Freitag entweder gegen Alexander Zverev oder Daniel Evans. Die deutsche und die britische Nummer eins treffen am Donnerstagabend in der Caja Magica aufeinander.

Nadal hatte am Mittwoch bei seinem Einstieg in das dritte 1000er-Event des Jahres mit Carlos Alcaraz kurzen Prozesse gemacht, der spanischen Hoffnung an deren 18. Geburtstag nur drei Spiele überlassen. Gegen Popyrin hatte Nadal ein wenig härter zu kämpfen - wusste aber im Gegensatz zu seinem Gegner seine Chancen zu nutzen. Popyrin war über das Qualifikations-Turnier ins Hauptfeld in Madrid gelangt.

Thiem nimmt Fahrt auf

Ausgeschieden ist Daniil Medvedev, der mit der Asche nach wie vor seine Probleme hat. Medvedev spielte einen starken zweiten Satz, unterlag aber schließlich Cristian garin mit 4:6, 7:6 (2) und 1:6. Garin wartet auf den Gewinner des Matches zwischen Matteo Berrettini und Federico Delbonis.

Langsam in Fahrt kommt Dominic Thiem, der sich gegen Alex de Minaur mit 7:6 (7) und 6:4 durchsetzen konnte. Thiem spielt gegen Andrey Rublev oder John Isner. Gescheitert ist hingegen Aslan Karatsev an Alexander Bublik.

