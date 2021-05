ATP-Masters Madrid: Stefanos Tsitsipas zu stark für Benoit Paire

Stefanos Tsitsipas hat seine blendende Verfassung auch mit nach Madrid genommen. Der Grieche steht nach einem souveränen Auftaktsieg gegen Benoit Paire im Achtelfinale.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 21:28 Uhr

Stefanos Tsitsipas und Sand - das verträgt sich zurzeit. Der Grieche, in diesem Jahr bereits Premieren-Masters-Champion, ist nach seinen starken Auftritten beim ATP-500-Event von Barcelona auch gut ins Turnier in der spanischen Haupstadt gestartet.

Mit Benoit Paire bekam es Tsitsipas dabei mit einem Mann zu tun, der zuletzt primär für negative Schlagzeilen verantwortlich war und zumeist nur durch Motivationslosigkeit auffällig geworden ist. Nun, in Madrid, zeigte sich Paire etwas geläutert, siegte zum Auftakt gegen München-Champion Basilashvili.

Tsitsipas zu stark für Paire

Gegen Stefanos Tsitsipas hingegen war für Paire an diesem Mittwochabend nichts zu holen. Der Franzose musste von Beginn an neidlos anerkennen, dass sich sein Gegenüber eben in absoluter Topform befindet. Die logische Konsequenz: Durchgang eins ging mit 6:1 an Tsitsipas.

Auch in Satz zwei schaffte der Weltranglistenfünfte das erste Break - welches er schlussendlich ungefährdet zum 6:1 und 6:2-Erfolg transportieren sollte. Im Achtelfinale trifft Tsitsipas nun auf Casper Ruud oder Yoshihito Nishioka.