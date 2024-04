ATP Masters Madrid: Yannick Hanfmann unterliegt in Runde eins Jakub Mensik

Der Karlsruher Yannick Hanfmann musste sich zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid dem Tschechen Jakub Mensik in zwei Sätzen geschlagen geben.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 17:22 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann verlor in Madrid gegen den Tschechen Jakub Mensik in zwei Sätzen

Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Madrid in der ersten Runde ausgeschieden. Der Tennisprofi aus Karlsruhe unterlag in seinem Auftaktmatch dem 18 Jahre alten Jungstar Jakub Mensik (Tschechien) 4:6, 6:7 (3) und verpasste den Einzug in Runde zwei.

Am späteren Donnerstag ist auch noch Dominik Koepfer gegen den Lokalmatador Roberto Carballes Baena gefordert. Insgesamt sind nun noch vier deutsche Tennisprofis in Spaniens Hauptstadt am Start, darunter der zweimalige Turniersieger Alexander Zverev und der frischgebackene München-Champion Jan-Lennard Struff, der im vergangenen Jahr das Finale erreichte.

